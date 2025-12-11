Restitution: Erben verkaufen Slevogt-Werk an Würzburger Museum

Würzburg - Ein während der NS-Zeit von den Nazis beschlagnahmtes Werk von Max Slevogt (1868-1932) ist von seinen Erben an das Museum im Kulturspeicher in Würzburg verkauft worden. Das städtische Haus hatte das Gemälde aus dem Jahr 1902 namens "Bildnis eines bärtigen Mannes" jahrzehntelang in seinem Fundus. Nach Museumsangaben konnte 2018 die damalige Provenienzforscherin im Haus nachweisen, dass das im Museum verwahrte Bildnis aus ehemals jüdischem Besitz stammt. Auf dem Gemälde sei der Baptistenpater Nivard Streicher dargestellt.