Das soll nun anders werden: Mit einem ganzen Maßnahmenpaket will der Freistaat Tempo machen bei der Suche nach möglicher Raubkunst in seinen Beständen. Der Landtag votierte einstimmig für zwei Anträge von SPD sowie CSU und Freien Wählern, die mehr Transparenz und Tempo bei der Rückgabe geraubten Kulturguts aus jüdischem Besitz zum Ziel haben. Spätestens zur Sommerpause sollen die in den Anträgen enthaltenen Fragen beantwortet werden. Ein Antrag der Grünen wurde mehrheitlich abgelehnt.