Restaurierung: Miilimeterarbeit am Gerüst

Bewegte Historie

Der genaue Blick lohnt. Es gibt keine schriftlichen Überlieferungen darüber, wann genau die Johanniskirche erbaut wurde, erstmals erwähnt wird sie in einer Urkunde des Klosters Banz im Jahre 1232. Im Mittelalter war sie kirchlicher Mittelpunkt eines recht großen Gebietes: von Heid bis Grümpen und von Steinheid bis Almerswind. 1505 wurde unsere Kirche bei einem Brand teilweise zerstört und in den folgenden vier Jahren wieder aufgebaut. Den Wirren des Dreißigjährigen Krieges widerstand sie unbeschadet. Jedoch zerstörten Stadtbrände in den Jahren 1662 und 1690 sowie ein Blitzschlag 1773 die Kirche, die hernach jedes Mal wieder aufgebaut wurde. Mit kleinen Veränderungen natürlich. 1884 und 1934 erfolgten große Umbauarbeiten und 1968 Renovierungsarbeiten im Innenraum. In den 1990er Jahren begann man wieder mit Arbeiten am äußeren Mauerwerk, die Johanniskirche ist eben doch in die Jahre gekommen.