Restaurierung Brunnenhaus-Ensemble auf Bertholdsburg nun komplett saniert

Schleusingen (dpa/th) - Auf Schloss Bertholdsburg in Schleusingen erstrahlt das Ensemble rund um das historische Brunnenhaus wieder in voller Schönheit. Nach der bereits 2023 beendeten Restaurierung des Brunnenhauses seien auch die umgebenden Freiflächen nach Sanierungsarbeiten wiederhergestellt, teilte die Thüringer Stiftung Schlösser und Gärten mit. Unter anderem seien das Bodenniveau abgesenkt, der Verlauf einer Treppe korrigiert, alte Leitungen im Boden ersetzt und Wege befestigt worden. Beete erhielten eine neue Staudenbepflanzung.