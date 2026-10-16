Restaurants: Gastgewerbe hofft auf goldene Herbsttage

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Wirte und Restaurants in Hessen hoffen für ihr Geschäft noch auf ein paar "schöne, goldene Tage" im Herbst. "Wir wissen schon, dass die Sonne nicht nur scheinen kann, aber wir haben schon die Hoffnung, dass es für uns mit dem Wetter noch ein bisschen weitergeht", sagte Robert Mangold, Präsident des Dehoga Hessen. "Und dass wir noch schöne milde Herbsttage haben und am Wochenende oder nachmittags in den Städten, dass man auf der Terrasse sitzen kann."