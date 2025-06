Restaurantführer: München hat ein zweites Drei-Sterne-Restaurant

Das "Nose & Belly" in Augsburg bekommt seinen ersten Stern, ebenso "La Boucherie" in Kreuzwertheim und das "1804 Hirschau" in München, "Stephans Stuben by Marco Langer" in Neu-Ulm, "Marcel von Winckelmann" in Passau, "Ontra's Gourmetstube" in Regensburg, das "June" in Übersee und das "Mizar" in Würzburg.