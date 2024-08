Seit April des vergangenen Jahres ist Hoihuong Dangthi Besitzerin des Hauses in der Zella-Mehliser Mühlstraße 9. Mit ihrem Mann wohnt sie auch dort und betreibt mit ihm seit 2017 gemeinsam das schräg über der Straße gelegene Asia-Bistro Lotus in der Mühlstraße. Gut zu tun haben beide im gerade einmal 54 Quadratmeter großen Objekt, in dem es eng wird im Gastraum für bis zu 16 Personen, in Küche und Lager. Als sie sich dort ihren Weg in die gastronomische Selbstständigkeit erfüllten, war Haus Nummer 9 noch mit Leben erfüllt. Zuletzt hatte im Objekt die VR-Bank eine Filiale, nach deren Auszug wurden anschließend fleißig Haare geschnitten, bis sich Leerstand einstellte. Der soll bald der Vergangenheit angehören, denn der Antrag auf Baugenehmigung mit Nutzungsänderung von einem Friseursalon in eine Gaststätte stand am Dienstagabend zur ersten Bauausschusssitzung in Zella-Mehlis auf der Tagesordnung. Dabei galt es über das Einvernehmen zum gestellten Antrag zu befinden.