„Restaurant der Herzen“: Am Freitag kocht der Bad Salzunger Bürgermeister

Zusätzliche Tische geholt

Am vergangenen Freitag war die Resonanz riesig. Landtagsabgeordnete Anja Müller (Linke) berichtete von 200 Portionen, die ausgereicht wurden. Tische wurden zusätzlich in die Kutscherstube gebracht, selbst im Eingangsbereich stand eine kleine Tafel. Aber es geht nicht nur um eine kostenfreie Mahlzeit. Es geht um Gemeinschaft und Zuhören. „Die Sehnsucht nach Gesprächen wächst. Und wenn ein 85-jähriger Mann erzählt, dass er neben der Pflege seiner Frau noch einem 600-Euro-Job nachgeht, dann erkennt man, wie wichtig das ,Restaurant der Herzen’ und die viele ehrenamtliche Arbeit ist.“, sagt Anja Müller. Am Freitag, 23. Januar, öffnet das „Restaurant der Herzen“ wieder. Dann kocht das erste Mal, der Bürgermeister von Bad Salzungen Klaus Bohl.