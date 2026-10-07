Frische Produkte, sonnengereiftes Gemüse und eine Portion Raffinesse – im spanischen Restaurant „Cassai“ in der Ludwig-Chronegk-Straße gehören diese Zutaten seit vier Jahren zum Erfolgsrezept. Doch während das Restaurant in Meiningen seinen festen Platz gefunden hat, steht für Inhaberin Ramona Sauer eine große Veränderung bevor. Sie und ihr Mann Jan wollen ihren Lebensmittelpunkt nach Mallorca verlegen. Das „Cassai“ bleibt der Stadt jedoch erhalten: Koch Michael Schneider wird das Restaurant ab dem neuen Jahr als Pächter mit dem Namen „Cassai Punkt2“ übernehmen.
Restaurant Cassai Adiós Meiningen, hola Mallorca
Diana Werner-Uhlworm 07.10.2026 - 09:26 Uhr