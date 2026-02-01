Resozialisierung: Bessere Bezahlung für Arbeit von Strafgefangenen

Erfurt (dpa/th) - Strafgefangene in Thüringen sollen für die Arbeit hinter Gittern besser entlohnt werden. Ein von Justizministerin Beate Meißner (CDU) ins Kabinett eingebrachter Gesetzentwurf sieht eine Aufstockung des Stundenlohns von 2,02 Euro auf 3,37 Euro vor, wie das Ministerium mitteilte. Zudem soll die Zahl der durch Arbeit erwerbbaren Freistellungstage für Gefängnisinsassen von sechs auf bis zu zwölf Tage aufgestockt werden. Diese Tage könnten auf das Entlassungsdatum angerechnet werden.