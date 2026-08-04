Lecce - In Italien fehlt es an Aufpassern für die mehr als 5.000 Strände - jetzt sorgen in einem einzigartigen Projekt Häftlinge dafür, dass beim Baden im Mittelmeer niemand zu Schaden kommt. In der süditalienischen Region Apulien sind in diesem Sommer erstmals ein Dutzend Gefängnisinsassen im Einsatz, die in Schnellkursen zu Strandwärtern ausgebildet wurden. Morgens geht es aus einer Haftanstalt der Stadt Lecce mit dem Bus zu den verschiedenen Stränden. Nach getaner Arbeit müssen die Männer dann zurück in ihre Zellen.