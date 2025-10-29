Wegen eine Havarie an der Heizungsanlage herrscht in der Hauptkirche Suhl derzeit nur eine Temperatur von 12 Grad Celsius. Zu kalt ist dies für das Orchester, welches aus tariflichen wie technischen Gründen bei diesen niedrigen Temperaturen nicht auftreten kann. Die Totenmesse „Ein deutsches Requiem“ von Johannes Brahms werden die Musikerinnen und Musiker dennoch zur Aufführung bringen. Zuhörer sind nunmehr in den Simson Saal des CCS Suhl eingeladen, teilte der Verein Suhler Singakademie mit, der zu dem chorsinfonischem Konzert einlädt.