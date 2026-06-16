Am 9. Juni dieses Jahres verstarb Geistlicher Rat Pfarrer i. R. Monsignore Gerhard Arnold im Alter von 92 Jahren im Altenheim St. Elisabeth in Geisa. Beim Requiem am vergangenen Freitag nahmen zahlreiche Gläubige aus dem Kohlbachtal und darüber hinaus Abschied von ihrem hochgeschätzten langjährigen Gemeindepfarrer. Pastor Jürgen Kämpf begrüßte hierzu Weihbischof Karlheinz Diez, Generalvikar Gerhard Stanke sowie zahlreiche Priester aus den Bistümern Fulda und Erfurt. „Pfarrer Gerhard Arnold hat uns über viele Jahrzehnte begleitet, Generationen geprägt und wir sind ihm zu großem Dank verpflichtet“, betonten Gerhard Wehner und Michael Weber vom Verwaltungsrat.