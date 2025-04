Michail Wolkow ist Mathematiker und war Professor an der Universität in der Millionenstadt Jekaterinburg am Uralgebirge. Er sei im Februar seinetwegen entlassen worden, teilte sein Sohn nun mit, der den Behörden "Sippenhaft" vorwarf. Aus der Sicht Putins habe sein Vater zwei Verbrechen begangen. Das erste bestehe darin, dass er sein Vater sei, das zweite, dass er ein ehrlicher Mensch sei, sagte Wolkow.