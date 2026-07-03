Repräsentative Umfrage: Mehrheit wünscht sich weniger Abhängigkeit von China und USA

Berlin - Eine deutliche Mehrheit der Deutschen spricht sich dafür aus, die wirtschaftlichen Beziehungen zu Partnerländern jenseits von China und den USA auszubauen. Das zeigen die Ergebnisse einer repräsentativen Befragung des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag der Grünen-nahen Heinrich-Böll-Stiftung. Dabei stimmten 85 Prozent der Aussage zu, "Europa sollte seine wirtschaftlichen Beziehungen stärker auf mehr Partnerländer verteilen, um weniger abhängig von den USA und China zu sein". Den Angaben zufolge lehnten lediglich fünf Prozent der 5.000 Bundesbürger, die dazu zwischen dem 16. Juni und dem 19. Juni befragt wurden, diese Aussage ab. Jeder zehnte Teilnehmer der Umfrage antwortete unentschieden.