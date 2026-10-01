Repräsentative Befragung: Steigende Kosten erneut größte Angst der Deutschen

Berlin - Die Sorge vor steigenden Lebenshaltungskosten ist laut einer repräsentativen Befragung auch in diesem Jahr die größte Angst der Menschen in Deutschland. Demnach haben fast sechs von zehn Menschen (59 Prozent) große Angst davor, dass die Kosten für Einkaufen, Miete und andere Ausgaben des alltäglichen Lebens nach oben gehen, wie die Langzeitstudie "Die Ängste der Deutschen" zeigt. Seit dem Start der jährlichen Befragung im Jahr 1992 belegt die Angst vor steigenden Lebenskosten schon zum 16. Mal den ersten Platz, bei insgesamt 35 Befragungen.