Konstantin Kraft, Jahrgang 1991, ist nach einem Studium der Literatur- und Theaterwissenschaft im Journalismus gelandet und hat dort seine Berufung gefunden. Aufgewachsen in Kulmbach arbeitete er bereits in Zeitungsredaktionen in Neubrandenburg, Prenzlau und Magdeburg. Im Frühjahr 2025 kehrte er zurück in seine alte Heimat. Seit April dieses Jahres berichtet er als Reporter für die Mantelredaktion von Frankenpost, Nordbayerischer Kurier und Neue Presse über Themen aus Oberfranken und Bayern.