Christof Franzen erinnert sich noch gut an seine erste Begegnung mit Schmalkalden: vor mehr als drei Jahrzehnten als Praktikant in der Lokalredaktion von „Freies Wort“. Im August kehrte er zurück, mit Kamera, Mikrofon und einem klaren Auftrag: Er wollte herausfinden, warum sich viele Menschen in Ostdeutschland benachteiligt fühlen, warum sich die Mehrheit als Bürger zweiter Klasse fühlt. Obwohl die ehemalige DDR eine beeindruckende Entwicklung genommen hat. Warum beklagen sich Einheimische in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt über angeblich besser gestellte Flüchtlinge, über wirtschaftliche Engpässe oder das militärische Aufrüsten? Woher kommt die Putin-Freundlichkeit und DDR-Nostalgie. Warum ist das so und wohin kann das führen?