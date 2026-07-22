Wenn es um den Wandel weg von der Wegwerfgesellschaft und hin zu mehr Nachhaltigkeit geht, dann leistet die Regionalgruppe Ilmenau von „Ingenieure ohne Grenzen“ dazu einen außerordentlich konkreten Beitrag, und den seit mehr als zehn Jahren: Sie bietet einen regelmäßigen Repariertreff an, und zwar immer am letzten Samstag im Monat, mithin also wieder jetzt am 25. Juli, von 13 bis 16 Uhr im Technologie- und Gründerzentrum (TGZ) Ilmenau in der Ehrenbergstraße 11.