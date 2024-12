Reparaturen: Linke-Fraktion fordert erweiterten Reparaturbonus

Dabei gehe es nicht nur um die Fortsetzung des Reparaturbonus in seiner bisherigen Form, sondern auch um dessen Weiterentwicklung. Für die kommenden Jahre müssen nach Ansicht von Thomas die förderfähigen Leistungen erweitert werden. "Es sollten nicht nur Elektrogeräte gefördert werden, sondern auch Reparaturen an Fahrrädern oder Möbeln. Alles, was dazu beiträgt, Müll zu vermeiden und Ressourcen zu schonen, sollte einbezogen werden", so Thomas. Zugleich müssten soziale Initiativen wie Reparaturcafés oder Werkstätten stärker unterstützt werden.