Wenn drei Tage vor dem Fest der Geschirrspüler den Geist aufgibt, muss man Glück haben, dass der kleine Elektrohändler in der Nähe tatsächlich passenden Ersatz im Laden hat und man das Vorführgerät rechtzeitig nach Hause bekommt. In heutigen Zeiten, wo immer weniger Ware in den Geschäften zu finden ist und alles erst im Internet bestellt werden muss, keine Selbstverständlichkeit. Reparieren war in dem Fall leider nicht möglich.