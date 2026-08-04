Die Robert-Koch-Straße in Meiningen wird auf einem Teilstück zwischen den Hausnummern 1 und 5 instandgesetzt. Im Rahmen der Arbeiten, die voraussichtlich bis in die nächste Woche dauern, wurden am Montag zunächst die Zugänge zu den Absperrventile aus der Straße entfernt. Im Anschluss bauten die Mitarbeiter der Firma Strabag das alte Pflaster aus, welches unter dem löchrigen Asphalt bereits hervorlugte.