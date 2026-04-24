Reparatur an der Oberleitung: Bahnverkehr im Münchner Nord-Osten eingeschränkt

München (dpa/lby) - Auf Regional- und S-Bahn-Strecken im Münchner Nord-Osten haben Reisende viel Geduld gebraucht. Am Freitag kam es zu Ausfällen und Verzögerungen – betroffen waren vor allem Reisende in Richtung Flughafen. Die Strecke zwischen Moosach und dem Münchner Flughafen war seit den Morgenstunden gesperrt, wie aus einer Störungsmeldung der Deutschen Bahn hervorging. Für Reisende zum Airport wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.