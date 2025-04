So etwas hat es im Grabfeld-Ortsteil Rentwertshausen wohl noch nicht gegeben: Quasi über Nacht wurde die neue Rad- und Fußgängerbrücke über die Bahngleise am Ortsrand mit einer Spannweite von 26 Metern und einem Gewicht von knapp acht Tonnen an ihren Platz gebracht und verankert – eine spektakuläre Aktion, die, dank bester Vorbereitung, absolut problemlos ablief.