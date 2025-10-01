Seit dem 1. Oktober wird in Rentwertshausen in der Hauptstraße gebaut – damit einher geht erst einmal eine Vollsperrung des betroffenen Abschnitts der Verbindungsstraße zwischen Bibra und Rentwertshausen bis zur Einmündung in der Ortsmitte auf die Landesstraße 2668 in Richtung Queienfeld. Auch diese Straße wird bis fast zum Ortsausgang in Richtung Autobahnauffahrt im Verlauf der Baumaßnahme in den nächsten drei Monaten in die Arbeiten einbezogen – allerdings sollen hier Verkehrsteilnehmer aufgrund einer nur halbseitigen Fahrbahnsperrung die Straße wechselseitig in beide Richtungen weiter nutzen können. Grund dafür ist eine dringend erforderliche Modernisierung der Stromleitungen in der Ortslage.