Wie geplant voran gehen die Arbeiten an der neuen Rad- und Fußgängerbrücke über die Bahngleise am Ortsrand von Rentwertshausen. Hier werden derzeit von der bauausführenden Firma Giebel Bau mit Sitz in Eiterfeld die Widerlager aus Beton hergestellt, auf die später die Brücke aufgelegt wird. Die Betonstützen werden dann ausgeschalt, zudem sind Erdarbeiten zur Herstellung der Böschung nötig.