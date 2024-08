Verschwunden ist mittlerweile die fast 100 Jahre alte Bogenbrücke über die Bahngleise am Ortsrand von Rentwertshausen – zur jüngsten Sitzung des Grabfeld-Gemeinderates am Dienstag in Queienfeld ließ man die Ereignisse Revue passieren und schaute auch auf das für Frühjahr 2025 avisierte Ende der Maßnahme.