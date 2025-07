In Kürze geht es los: In Rentwertshausen werden der deutlich sichtbar in die Jahre gekommene Gehweg sowie die Straßenbeleuchtung entlang der Hauptstraße von der Bushaltestelle an bis zum Ortsausgang in Richtung Queienfeld linksseitig erneuert. Der Gemeinderat Grabfeld hatte in seiner Sitzung im März die Maßnahme beschlossen – daraufhin hatte die Verwaltung die nötigen Vorbereitungen in die Wege geleitet.