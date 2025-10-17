Was als gewöhnliche Einsatzübung begann, entwickelte sich am Donnerstagabend für die Feuerwehr Heyda zu einem echten Rettungseinsatz mit glücklichem Ausgang. Unter dem Thema „Vermisster Angler im Stausee Haider“ probten die Kameraden gerade noch den Ernstfall und testeten dabei ihr neues Beleuchtungsgerät, als plötzlich mehrere ältere Damen aus dem Ort auf sie zukamen – mit einer besorgniserregenden Nachricht.