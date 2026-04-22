Rentenstreit: Voigt verweist auf besondere Lage im Osten bei Rentenreform

Berlin - Im Streit um die Zukunft der gesetzlichen Rente verweist Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt auf die weiterhin bestehende Sondersituation im Osten. "Viele Menschen sind dort auf die gesetzliche Rente existenziell angewiesen, weil ihnen oft die Möglichkeiten zur zusätzlichen Vorsorge gefehlt haben", mahnte der CDU-Politiker im Magazin "Stern". Das sei gerade aus ostdeutscher Perspektive zentral. "Deshalb braucht es einen sensiblen und ausgewogenen Reformmix." Es gehe darum, die gesetzliche Rente verlässlich zu stärken und zugleich zusätzliche Vorsorge zu eröffnen – "ohne diejenigen zu überfordern, die dafür kaum Spielraum haben".