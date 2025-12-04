Rentenstreit Schwarz-Rot setzt auf eigene Mehrheit für Rentenpaket

Grünen-Sozialpolitiker: "Kanzler ohne eigene sichere Mehrheit"

Für die Union wäre eine Hilfestellung der Linken bei der Verabschiedung des Gesetzes durchaus brisant. Die CDU hat eine koalitionsähnliche Zusammenarbeit mit der Partei 2018 mit einem Parteitagsbeschluss ausgeschlossen.

Der Grünen-Sozialexperte Armin Grau sagte: "Friedrich Merz ist ein Kanzler ohne sichere eigene Mehrheit. Das ist ein schlechtes Zeichen für die politische Lage im Land, insbesondere weil es sich beim Rentenpaket um ein zentrales Vorhaben der Koalition handelt."

Neue Nahrung für Kritiker

Eine neue Darstellung des Centrums für Intergenerative Finanzwissenschaft (CIF) und der Otto Beisheim School of Management (WHU) im Auftrag der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung stützt die Argumentation der Kritikerinnen und Kritiker. Das Rentenpaket sei "faktisch der Einstieg in eine dauerhafte Staatsumlage als Stütze der Unterrendite des Umlageverfahrens", heißt es.

Bereits heute fließe rund ein Viertel der Steuereinnahmen des Bundes in die Rentenversicherung. "Das Rentenpaket würde diesen Anteil auf über 30 Prozent erhöhen", so die Studie. "Das bedeutet: Fast jeder dritte Euro im Bundeshaushalt wäre künftig fest für die Rentenversicherung reserviert." Die "Rheinische Post" berichtete zuerst über den auch der dpa vorliegenden Text.

Ausblick: Die Rentenkommission

Die Bundesregierung will noch im Dezember eine Politiker- und Experten-Kommission einsetzen, die bis kommenden Sommer Vorschläge für eine grundsätzliche Rentenreform machen soll. Klose versicherte, dass die SPD reformorientiert an das Vorhaben herangehe. Am Reformwillen der SPD hatte die Junge Gruppe gezweifelt.