Rentenreform: Reiche verteidigt Rentenpläne gegen Ost-Länderchefs

Reiche "definitiv" gegen Aufschnüren von Rentenreform

Nach ihrer Position zu dieser Kritik gefragt, meinte Reiche, sie sei zufrieden mit den Ergebnissen der Rentenkommission. "Reichen die aus, um auf dauerhaftes Wachstum zu kommen? Nein. Aber sollte man nicht anfangen abzuschichten und Baustellen herauszunehmen? Definitiv auch ein Nein", sagte Reiche. Es gebe zwar Tätigkeiten beispielsweise unter Tage, sagte sie nach dem Besuch eines Kalibergwerks. Hier hätten Unternehmen ein Interesse daran, ihre Mitarbeiter so lange es geht, aber auch nur so lange wie möglich zu halten. Es gebe aber auch viele andere Lebensmodelle.