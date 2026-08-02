Rentendebatte: Söder warnt vor Scheitern der Rentenreform

Söder überrascht nicht nur Zeitpunkt des Vorstoßes aus dem Osten

Söder betonte, ihn überrasche der Vorstoß der drei CDU-Ministerpräsidenten aus dem Osten nicht nur, weil das Paket schon vor etlichen Wochen auf den Weg gebracht worden sei: "Überraschend deswegen, weil wir haben eine große Rentenreform vor mit einer wirklichen Reformkommission, die, glaube ich, für alle Generationen auch einen sehr langfristigen Rentenfrieden vorbereitet hat." Die Vorschläge der Kommission umfassten unterschiedliche Angebote für Jüngere und für Ältere. "Und eigentlich haben alle Parteien sofort gesagt in ihren Vorstandssitzungen mehrfach, dass sie genau das eins zu eins übernehmen wollen", sagte er mit Blick auf die Regierungsparteien.