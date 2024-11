Höchsten Renten in NRW und Saarland

Die höchsten Renten erhielten im bundesweiten Vergleich demnach Männer aus Nordrhein-Westfalen (1923 Euro) und dem Saarland (1920 Euro). In beiden Bundesländern arbeiteten früher viele Männer in gut bezahlten Jobs im Bergbau. Die guten Löhne von damals machen sich heute bei der Rente bemerkbar. Denn die Rentenzahlungen basieren auf der Höhe des individuellen Verdienstes aus allen Jahren, in den Beiträge gezahlt wurden. Je höher der beitragspflichtige Verdienst, desto höher sind auch die Rentenansprüche.