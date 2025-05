Leipzig - Die Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland zahlt aktuell rund 12.600 Renten ins Ausland. Etwa 12.100 und damit knapp 96 Prozent gingen in EU-Mitgliedsstaaten, hieß es in einer Mitteilung. Das entspreche rund 0,8 Prozent aller Rentenzahlungen der Deutschen Rentenversicherung in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. #