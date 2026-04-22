Dem alten Spruch von Norbert Blüm würde heute wohl niemand mehr glauben. „Die Rente ist sicher“. Von wegen. Das Vertrauen in das deutschen Rentensystem hat stark gelitten. Dabei ist es viel besser als sein Ruf. Es ist stabil durch die Finanzkrise 2008 gekommen, als in anderen Ländern die Angst umging. Doch gerade junge Menschen machen sich nicht mehr die Hoffnung, dass sie von der gesetzlichen Rente im Alter werden leben können. In einer Umfrage gaben 60 Prozent der 18- bis 34-Jährigen an, sich da keine großen Hoffnungen zu machen. Insofern kann die Aussage von Friedrich Merz zur gesetzlichen Rente als Grundabsicherung keine Überraschung sein. Viele Menschen haben sich darauf längst eingestellt.