Renten-Debatte: Thüringer SPD-Chef will mehr Grundrente für Ost-Babyboomer

Erfurt - Thüringens Innenminister und SPD-Chef Georg Maier fordert eine Reform der Grundrente. "Wenn wir den Grundrentenzuschlag etwas erhöhen – das ist leistbar", sagte Maier der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Seiner Ansicht nach sei das gerade für Menschen in Ostdeutschland relevant. "Das ist eine Folge der Wendejahre, dass die Erwerbsbiografien unterbrochen waren, dass man nur wenig verdient hat, wenn man überhaupt einen Job hatte", sagte Maier. Betroffene hätten in der Regel auch keine Betriebsrente. "Eine Reform der Grundrente würde aus meiner Sicht Deutschland wesentlich gerechter machen."