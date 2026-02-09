Rente Wie die Grundrente bei den Betroffenen wirkt

Anspruch auf den Grundrentenzuschlag hat man nach mindestens 33 Jahre mit Pflichtbeiträgen etwa aus Beschäftigung oder Kindererziehung und geringen Anwartschaften. Dann folgt die Einkommensanrechnung, wobei es Freibeträge gibt.

Bas: "Menschen, die hart gearbeitet haben"

Bas betonte: "Die Grundrente würdigt die Lebensleistung von hart arbeitenden Menschen in diesem Land und ist ein Erfolg." Wer jahrzehntelang mit unterdurchschnittlichem Verdienst gearbeitet und in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt habe, erhalte so eine höhere Rente. "Gerade Frauen profitieren von dem Zuschlag zu ihrer Rente."

Angesichts der Reformversprechen der Regierung bei der Rente versicherte Bas: "Wir werden in der Alterssicherung gezielt Menschen in den Blick nehmen, die hart gearbeitet haben." Arbeit und Lebensleistung müssten einen Unterschied machen. Bis Mitte des Jahres sind Empfehlungen einer Regierungskommission zur Rente angekündigt.

Dabei gibt es Forderungen, die Grundrente zu erhöhen. So hatte Verdi-Chef Frank Werneke die Grundrente angesichts stark gestiegener Lebenshaltungskosten als "viel zu wenig" kritisiert.