Rente Was kommt 2026 auf Rentner und Beitragszahler zu?

Die Rentenausgaben wachsen: bis 2030 um geschätzt 25,8 Prozent. Die jährlichen Rentenerhöhungen machen ein Plus um 18,1 Prozent aus. Mehr Rentnerinnen und Rentner unter anderem durch die stärkeren Geburtsjahrgänge und die steigende Lebenserwartung tragen mit plus 6,5 Prozent bei.

Neues zum Rentenalter und zur Besteuerung

Auch andere konkrete Änderungen hält das neue Jahr parat. Bei der schrittweisen Anhebung des Rentenalters auf 67 bis 2031 erreicht der Jahrgang 1961 nun seine reguläre Altersgrenze – mit 66 Jahren und sechs Monaten. Für später Geborene erhöht sich das Eintrittsalter in Zwei-Monats-Schritten weiter.

Bei der abschlagsfreien Rente für besonders langjährig Versicherte (früher "Rente ab 63") liegt die Altersgrenze für 1962 Geborene nun bei 64 Jahren und acht Monaten. Sie erhöht sich um zwei Monate pro Jahrgang bis 65.

Der monatliche Mindestbeitrag für die freiwillige Versicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung steigt ab 1. Januar 2026 von 103,42 Euro auf 112,16 Euro (Höchstbeitrag: 1.571,70 Euro).

Der Steuergrundfreibetrag steigt 2026 auf 12.348 Euro; für Neurentner steigt der steuerpflichtige Anteil der Rente auf 84 Prozent. Die übrigen 16 Prozent der ersten vollen Bruttojahresrente sind steuerfrei. Mit jedem neuen Jahrgang sinkt der steuerfreie Anteil um 0,5 Prozentpunkte – auf null im Jahr 2058.

Aktivrente

Eine weitere Neuerung tritt durch die jüngste Gesetzgebung in Kraft. Mit der sogenannten Aktivrente können Rentnerinnen und Rentner in Beschäftigung nun 2.000 Euro pro Monat steuerfrei verdienen. 168.000 Menschen in Rente könnten der Bundesregierung zufolge arbeiten. Wie viele es tun, ist offen. Ein Verbot von befristeter Weiterbeschäftigung eines Arbeitnehmers ohne Sachgrund über das Rentenalter hinaus wurde gestrichen.

Rentenkommission – neuer Streit, neue Wege?

Kurz vor Weihnachten hat die Regierung auch noch eine Kommission für die Alterssicherung auf den Weg gebracht. Deren 13 Mitglieder aus mehreren Generationen sollen sich bis Sommer überlegen, wie die Rente in Zukunft aussehen soll. Unter ihnen ist auch der Chef der Jungen Gruppe der Unionsfraktion, Pascal Reddig (CDU). Er hatte als "Rentenrebell" wegen der erwarteten Milliardenkosten gegen die Stabilisierung des Rentenniveaus gestimmt. Auch die betriebliche und private Vorsorge sollen neben der gesetzlichen auf den Prüfstand.

Die Kommission widmet sich Fragen wie: Kann es künftig eine einzige Größe geben für alle drei sogenannte Säulen, die das Gesamtniveau der Versorgung anzeigt? Wie viel soll künftig privat vorgesorgt werden müssen, damit ein auskömmlicher Lebensabend gesichert ist? Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte zum Jahresausklang gesagt, die gesetzliche Rente werde eine "Basisabsicherung" bleiben, dazu müsse aber sehr viel stärker die private und betriebliche Altersversorgung gehören.

Vor allem aber: Soll es eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit geben, ein höheres Renteneintrittsalter oder eine Koppelung an die steigende Lebenserwartung? Werden weitere Gruppen wie Beamtinnen und Beamte in die gesetzliche Rentenversicherung einbezogen?

Es dürfte kontrovers zugehen in dem Gremium. Ab Mitte des Jahres will die Koalition an die Umsetzung einer in der Kommission entworfenen weiteren Rentenreform gehen. Für dieses Vorhaben dürfte das Gremium reichlich Konfliktstoff übrig lassen.