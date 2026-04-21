Berlin - Der SPD-Politiker Dirk Wiese widerspricht Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), der die gesetzliche Rente künftig nur noch als Basisabsicherung sieht. "Viele haben in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt, was sie mit ihrer eigenen Hände Arbeit erwirtschaftet haben. Und das kann nicht nur eine Basisabsicherung sein, sondern auf die gesetzliche Rentenversicherung muss man sich verlassen", sagte der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion im "Frühstart" von RTL und ntv. Die gesetzliche Rentenversicherung sei "die Absicherung von vielen Menschen bei uns im Land".