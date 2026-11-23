CSU-Chef Markus Söder hatte im ARD-"Bericht aus Berlin" gesagt: "Wir können ja auch über Übergangsfristen reden." Es gebe auch Ausnahmemöglichkeiten. "Das kann man alles diskutieren." Nur "ein grundsätzliches Nein" zu jeglicher Veränderung "wäre das falsche Signal". So habe er aber die SPD und auch den neuen Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) auch nicht verstanden. Mit Blick auf Schweitzer nannte es Söder aber wichtig, "dass wir einen Entwurf haben, über den wir dann reden und am Ende auch entscheiden können".