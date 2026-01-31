Rente Kühnert für kleine Altersbezüge für Abgeordnete

Berlin - Der frühere SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hält seine Versorgungsansprüche als ehemaliger Bundestagsabgeordneter für viel zu hoch. Das Versorgungssystem für Politikerinnen und Politiker sei "vollkommen ungerecht", sagte Kühnert in der Online-Sendung "Berlin Sandmann". Er sei knappe vier Jahre im Parlament gewesen und werde "alleine für diese kurze Zeit im Bundestag" im Rentenalter monatlich 800 oder 900 Euro bekommen. "Das finde ich, ehrlich gesagt, skandalös". Auf Nachfrage präzisierte Kühnert: "Das ist viel zu viel". Angestellte kämen für eine vergleichbare Beschäftigungszeit auf 200 bis 300 Euro. "Das ist auch völlig ausreichend."