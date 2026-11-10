Renommierter Buchpreis: Booker-Literaturpreis geht an 81-jährigen M. John Harrison

In dem dystopischen Roman, für den es bislang noch keinen offiziellen deutschen Titel gibt, geht es um eine nicht allzu ferne Zukunft, in der außerirdische Wesen namens "iGhetti" Großbritannien angegriffen haben. Die Protagonisten sind der Strandgutsammler Phillip Tennent und seine Tante Marnie, die in einem Ort an der Küste der Grafschaft Kent leben und sich durch allerlei Gefahren und Schwierigkeiten navigieren müssen.