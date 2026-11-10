Der darf bei den 40. Sonneberger Jazztagen auf gar keinen Fall fehlen: Der beliebte „Saturday Morning“ am 14. November 2026 im kleinen Saal des Gesellschaftshauses.
Renommiert Ein Hauch New Orleans in Sonneberg
Fred Ulbricht 10.11.2026 - 18:00 Uhr
Am 14. November, 11 Uhr, findet ein Programmpunkt der Jazztage 2026 statt, ohne den das internationale Festival für viele Besucher nicht komplett wäre.
Der darf bei den 40. Sonneberger Jazztagen auf gar keinen Fall fehlen: Der beliebte „Saturday Morning“ am 14. November 2026 im kleinen Saal des Gesellschaftshauses.