Rennunglück: LOsteria-Mitgründer Rader auf Mallorca tödlich verunglückt

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall bei dem Rennen "Challenge Mallorca 550". Seine 39-jährige deutsche Beifahrerin erlitt bei dem Unfall eine Verletzung am Rückgrat und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die spanische Polizei bestätigte. Warum der Wagen von der Fahrbahn abkam, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.