Rennstreigride Zwei Doppelsieger – erst Bergsprint, dann Supermarathon

Perfekte Organisation: Verpflegungsstelle am Adler. Foto: Gerhard König

Trotzdem konnten zwei altbekannte Gesichter ihre Klasse erneut unter Beweis stellen. Niklas Gathof setzte sich auf der Marathon-Distanz erneut souverän durch und verteidigte seinen Titel aus dem Vorjahr. Auch Matthias Hesse triumphierte erneut auf dem Halbmarathon. Zum König und zur Königin des neunten Rennsteigrides kürten sich Marcus Ripperger in 4:44 Stunden und Cemile Trommer in 5:13 Minuten, die den Supermarathon über 100 km gewannen. Eindrucksvoll ist gleichfalls, dass beide am Abend vorher am Gaudirennen, dem Bergsprint über 1000 Länge mit 125 Höhenmetern, teilnahmen und dort ebenfalls triumphierten.