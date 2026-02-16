Rund 80 Sektgläser zum Jahres-Empfang im Haus der Wirtschaft in Suhl zum Klirren zu bringen, dazu hat Ernst Haberland alle Gäste eingeladen. Und das aus sehr gutem Grund. Denn das Jahr 2026 hält für die Mitglieder und Freunde vom Rennsteigverein 1896 gleich mehrere bedeutende Jubiläen und besondere Geburtstage bereit, so der Fürsteher der Suhler Orstgruppe am vergangenen Donnerstag. Diese gilt es vorzubereiten und mit besonderen Veranstaltungen zu begehen. Das gemeinsame Prosit galt deshalb besonders dem guten Gelingen, in das Herwig Hopf musikalisch einstimmte.