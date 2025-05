Tag des Wanderns. Für den Rennsteigverein, Ortsgruppe Suhl, ein perfekter Anlass für eine Premiere. Erstmals haben die Mitglieder eine Sternwanderung für Steppkes aus den Kindergärten „Friedrich Fröbel“ und „Tausendfüßler“ organisiert. So konnten sich insgesamt etwa 60 Kinder mit den Wanderleitern Christoph Bader und Udo Birke sowie ihren Erzieherinnen auf zwei verschiedenen Routen auf den Weg zur Vereinshütte am Steinhorst machen. Während Steppkes aus der Fröbel-Kita die Strecke über das Himmelreich und den Herbert-Roth-Wanderweg zur Steinhorsthütte unter ihre kleinen Füße nahmen, taten es ihnen die Tausendfüßler auf der Route, die von Goldlauter über das Pfanntal zur Vereinshütte führte, gleich. Unterwegs gab es eine ganze Menge zu entdecken, Blumen, Bäume, Vögel und vieles mehr. Auch kleine Spiele sorgten für Kurzweil auf den etwa fünf Kilometer langen Wegen, die zur Steinhorsthütte führen, an der die Kleinen schon von Mitgliedern des Rennsteigvereins erwartet wurden. Und von Emma, der Feldküche, in der bereits Nudeln mit Tomatensoße und Wurstgulasch ihren Duft verbreiteten. Nach der Wanderung hatte sich die Kinder fürwahr eine Stärkung verdient. Auch wenn sie schon fünf Kilometer in ihren kleinen Beinen hatten – von Müdigkeit war nichts zu spüren.