Im Jahre 1961 kam Willi Lehmann aus Brandenburg – heute zu Polen gehörend – zum Studium nach Ilmenau. Dort verliebte er sich nicht nur in ein junges Mädchen, das später seine Frau werden sollte, sondern auch in den Rennsteig – zunächst vor allem in die Rennsteigsteine. Das Interesse an der Wasser-, Wetter-, Weg-, Sprachen- und Völkerscheide führte im Jahre 1975 zur ersten Rennsteigwanderung, die er mit seiner Frau unternahm. Seit 1991 – also quasi von Anfang an – ist er Mitglied in der Ortsgruppe Suhl des Rennsteigvereins 1896 und war viele Jahre verantwortlicher Hauptwegewart im Verein.