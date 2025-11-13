Alle Signale auf Rot, geschlossene Schranken am Rennsteigtunnel und am Tunnel Hochwald – in dieser Situation sahen sich am Donnerstagmorgen kurz vor 9 Uhr Autofahrer auf der A71 bei Zella-Mehlis. Während die Autobahnpolizei auf Anfrage von einer „technischen Störung“ sprach, nannte die Autobahn GmbH als Grund einen Fehlalarm der Höhenkontrolle. Nach etwa zwei Minuten sei die Sperrung wieder aufgehoben worden, sagte Autobahn-Sprecher Paul Seeliger.